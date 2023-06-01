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غضب عارم علی مواقع التواصل ضد لعبة ترکية

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً عارماً ازاء لعبة فيديو تركية، تدعو إلى العدائية ضد اللاجئين السوريين، وطردهم خارج تركيا.

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في العلاقات بين الدول، تبدو كلّ الأساليب متاحةً للإستخدام كسلاح سياسي. حتى ألعاب الفيديو باتت سلاحًا تستخدمه بعض الدول أو أطراف معينة داخل دولة ما لتمرير أجندتها. لعبة فيديو تركية، تدعو إلى العدائية ضد اللاجئين السوريين، وطردهم خارج تركيا.

اما الجزائر فمنذ أيام تشهد فيضانات شديدة، لاسيما في ولاية تيبازة المحاذية للعاصمة. مشاهد قاسية بالفعل نشرها الناشطون للفيضانات وما تركتْه من آثار. من هذه المشاهد مشهد لرجل ينقذ عائلته من داخل السيارة قبل ان تجرفها السيول، وآخر يلقي بنفسه وسط السيول لإنقاذ رجل جرفته المياه.

وفي حدث ملفت يشهده اليابان، يتمثل بإقالة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لنجله شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي، بعد انتقادات لاحقت الاخير واتهامات باستغلال منصبه لاغراض خاصة.

في مجال آخر، يقال إن الحروب المقبلة في العالم ستكون حروب المياه. لكن في الهند أحد المسؤوليين الحكوميين حولّها إلى حرب مياه من نوع آخر. راجيش فيشواس أحد المسؤولين في مفتشية الغذاء في الهند، أوقع هاتفه في المياه أثناء التقاطه صورة سيلفي عند سد خركتا في ولاية تشها تيسغاره وسط البلاد. وما فعله بكل بساطة، هو إفراغ السد من المياه لاستعادة الهاتف.

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