خرق جديد للهدن السودانية يخلف 123 قتيل وجريح

العالم - السودان

هدنة هشة في السودان؛ كانت تحتضر أصلاً طيلة أيّام سريانها الماضية؛ قضى عليها انسحاب الجيش السوداني من محادثات جدة؛ احتجاجا على خرق الهدنة كما يقول مصدر عسكري أكد ان الجيش اتخذ هذه الخطوة للاعتراض على عدم انسحاب قوات الدعم السريع من المرافق العامة والخاصة كما نص على ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا. بدورها اتهمت قيادة الدعم السريع قوات الجيش بمحاولة إفشال منبر الوساطة، والجنوح للحل العسكري.

على ذلك باتت الوساطة السعودية - الأميركية في حكم المجهول؛ يقابلها في قائمة الحلول السياسية؛ الوساطة الأفريقية المعلنة أواخر الشهر الفائت، والتي تبدو ذات حظوظ أكبر، على الرغم مما يعتريها من عيوب هي الأخرى، تجعل من إمكانية وصولها إلى نتائج طيّبة، مسألة مشكوكاً فيها.

خارطة الطريق الإفريقية تضمّنت ستّة عناصر من بينها تأسيس آلية تنسيق لضمان تحقيق التناغم والفاعلية بين جهود جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين؛ وتحقيق وقف فوري ودائم وشامل للأعمال العدائية؛ ووضع استجابة إنسانية فعّالة.

الإدارة الأمريكية أعربت عن أسفها إزاء قرار الجيش السوداني الانسحاب من محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والسعودية لحل الصراع في السودان.

أما في ساحة المعركة تجددت الاشتباكات العنيفة بين أطراف الصراع في عدة مناطق بالخرطوم؛ وأعلنت نقابة أطباء السودان مقتل وإصابة المئات في ظل ظروف صعبة لقلة أفراد الطواقم الطبية.

في الأثناء، قال بيان لمطار الخرطوم الدولي إن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى منتصف الشهر الجاري. وأضاف البيان أنه يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.