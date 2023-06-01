روسيا تعارض انضمام دول فرضت عقوبات ضدها إلى مجموعة بريكس

العالم- روسيا

وحسب وكالة "روسيا اليوم" أضاف ريابكوف، في حديث للصحفيين: "هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في جنوب إفريقيا، هو في غاية الأهمية، ويمثل قيمة مضافة لعمل دول المجموعة".

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية بخصوص وجود رغبة ونية لنقل مكان عقد قمة "بريكس" من جنوب إفريقيا إلى الصين، بالمزيفة.

وقال ريابكوف: "على الأرجح، هذه محاولة لتعقيد العمل العادي في تنسيق بريكس، ومحاولة لفرض نوع من الأجندة الزائفة".

وشدد نائب الوزير الروسي، على أن "دول مجموعة بريكس تمضي قدما، وتثبت قوتها وأهميتها. ربما يكون هذا هو مركز الثقل في العالم متعدد الأقطاب".