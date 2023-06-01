واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على القوى العسكرية في السودان

العالم - خاص بالعالم

مصادر ميدانية في الخرطوم تحدثت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين العسكريين المتقاتلين حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي كما واصل الطيران الحربي قصف مواقع عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع وسمع دوي انفجارات قوية حول شارع الغابة والمنطقة الصناعية في العاصمة الخرطوم.

كما سمع دوي انفجارات متتالية جنوبي أم درمان، في حين تشهد أحياء جنوب الخرطوم قصفا واشتباكات عنيفة أيضا.

نقابة أطباء السودان أعلنت عن وجود خسائر فادحة حيث قتل نحو عشرين مدنيا واصيب المئات جراء قصف عنيف في منطقة مايو جنوبي العاصمة.

وشددت النقابة إن الطاقم الطبي عاش ضغطا كبيرا في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلة أفراده بسبب الحرب، هذا بينما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين في منطقة مايو.



الى ذلك دانت قوى الحرية والتغيير الانتهاكات بحق المدنيين والخروق المتكررة للهدن وعدم الالتزام بها. وأعرب بيان باسم قوى الحرية والتغيير عن استنكاره البالغ لتزايد سقوط واستهداف الضحايا المدنيين في الجنينة والفاشر وزالنجي ونيالا والأبيض والخرطوم، وطالب بوقفها فورا.



واشنطن الذي تعبر وسيط مع السعودية صعدت ايضا من لهجتها حيث اعرب البيت الابيض عن اسفه على قرار الجيش السوداني تعليق مشاركته في مباحثات جدة.

ودعا القوات المسلحة السودانية إلى اغتنام فرصة السلام بشكل جاد، على حد قوله كما اعلن عن فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة.



وشملت العقوبات الذي اعلنها وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن عدد من الشركات التجارية منها شركة تريدف للتجارة العامة والجنيد ومنظمة الصناعات الدفاعية السودانية باعتبارها تمؤل الاطراف المتصارعة.

مشددا ان واشنطن تقوم بمحاسبة الجيش السوداني والدعم السريع وكيانات خاضعة لهما على أعمال تهدد السلام والأمن كما قال ان بلاده فرضت قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام البشير.

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