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وزير الخارجية الإيراني: لا توجد بين طهران والقاهرة أي مشكلة ثنائية وايران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر بما يلبي مصالح كلا الجانبين

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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