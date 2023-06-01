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برنامج منارة الثوار..

الامام الخميني أول عالم يربط الدين بالسياسة ويهتم بأحوال الناس 

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير لبناني سابق وعضو لقاء خيار المقاومة الدكتور عصام نعمان: ان الامام الخميني "قدس سره" ان السياسة في الاسلام عبادة، والعبادة سياسة، بمعنى ان على العالم الفقيه الديني خاصة ان يعنى بشؤون الناس، وبحاجاتهم، وبالتحديات التي تواجههم وبالتالي ان يعمل من اجل مجابهة الظلم وتحقيق العدالة.

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