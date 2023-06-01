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الخارجية الروسية: الهدف من هجوم الطائرات المسيرة على موسكو تخويف السكان وإثبات رعاة كييف قدرتهم على مواصلة المواجهة مع روسيا

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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