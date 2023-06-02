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بوتين: لن نسمح للأعداء بزعزعة استقرار روسيا

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

على طاولة السياسة وفي الميدان؛ تتوالى المستجدات في الملف الاوكراني.. وعلى وقع ذلك تتواصل المبادرات لإيجاد حل يخمد صوت السلاح.

العالم - خاص بالعالم

في هذا السياق يقول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن؛ إن بلاده تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول الركائز الأساسية لسلام عادل ودائم لإنهاء الحرب مع روسيا.

وانها ترحب بأي مبادرة من شأنها أن تجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات للإنخراط في دبلوماسية بناءة.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي:"الولايات المتحدة ستدعم مشاركة الصين أو البرازيل أو أي دولة أخرى في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل فشلا إستراتيجيا لروسيا، إذ قللت بشكل كبير من قوة البلاد العسكرية والإقتصادية والدبلوماسية. نشدد على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي إتفاق سلام مع موسكو".

أما الرئيس الروسي تحدث مساع يهدف من خلالها أعداء موسكو إلى زعزعة استقرار روسيا.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد، علينا أن نفعل كل شيء حتى لا نسمح لهم بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

ميدانيا قالت القوات الأوكرانية في كييف إنها أسقطت نحو ستة وثلاثين صاروخا وطائرة مسيرة روسية في العاصمة ومحيطها.

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أصابت أنظمة للدفاع الجوي الأوكرانية تحمي بنى تحتية عسكرية رئيسية في الدولة الموالية للغرب.

وفي شأن تداعيات الحرب؛ أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تباطؤ تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المبرمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ أن الأمم المتحدة قدمت توصيات استراتيجية وتشغيلية لجميع الأطراف، وأنها ستواصل اتصالاتها المكثفة من أجل استمرار المبادرة والاستئناف الكامل للعمليات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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