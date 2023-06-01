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الإيراني آرين سليمي يتأهل للألعاب الأولمبية ببرونزية عالمية للتايكواندو

الإيراني آرين سليمي يتأهل للألعاب الأولمبية ببرونزية عالمية للتايكواندو
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

حاز لاعب التايكواندو الإيراني آرين سليمي على الميدالية البرونزية في منافسات تحت الوزن 87 كغ ضمن بطولة التايكواندو المقامة باستضافة باكو الآذربيجانية.

العالم - إيران

بدأت هذه المنافسات في دورتها السادسة منذ يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 949 لاعب تايكواندو، في 8 أوزان مختلفة لفئتي الرجال والسيدات.

واستطاع الفتى الإيراني في مرحلة الربع نهائي للوزن تحت 87 كغ، أن يزيح بجدارة منافسه الأميركي مايكل رودريغز.

وفي مرحلة النصف نهائي لبطولة التايكواندو العالمية، نازل سليمي غريمه مع كوريا الجنوبية كانغ سونغ، لكنه خسر 6-7 ليتقلد الميدالية البرونزية لهذه المنافسات.

علما أن لاعب التايكواندو الإيراني آرين سليمي (19 عاما) يحمل في سجله الرياضي لقب بطولة غراند اسلم الدولية في الصين، حيث سجل ألف نقطة ليضمن تأهله إلى الألعاب الأولمبية.

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