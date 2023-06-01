روسیا والسعودية تبحثان  التعاون الثنائي بين البلدين 

العالم - روسیا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، حول اللقاء بين لافروف وفيصل بن فرحان على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة دول "بريكس"، في مدينة كيب تاون، في جنوب أفريقيا: "تم ضبط مواقف البلدين فيما يخص القضايا الدولية والشرق أوسطية الملحة".

كما تم التركيز على مسائل حل النزاعات العسكرية والسياسية، في السودان واليمن، فضلًا عن تطبيع الأوضاع في سوريا وما حولها، مع مراعاة استئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية، في ضوء قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة.

وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا كذلك مسائل زيادة التعاون بين البلدين، مع التأكيد على نية موسكو والرياض تعميق الحوار السياسي وتوثيق التنسيق في الأمم المتحدة، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف".