مرشح المعارضة.. مناورة رئاسية أم توافق مسيحي

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار الى وجود خطوة متقدمة من قبل القوى للاتفاق على جهاد أزعور، حيث ان نصف التغيريين والمستقلين والكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، سيكون لهم موقف مشترك سيجدون طريقة للمقاربة من أجل ترشيح جهاد أزعور.

ولفت سعود الى أنه في المرحلة السابقة ومنذ اربعة اشهر كان هنالك اتفاق بين تلك القوى على رفض سليمان فرنجية في عدم وجود البديل إلا انه اليوم هذه القوى تقدم بديلا اسمه جهاد ازعور، وبالتالي انتقلت من مرحلة الرفض بالاتفاق على عدم الاتفاق على سليمان فرنجية والاتفاق على جهاد أزعور.

واشتد الكباش السياسي في لبنان وارتفع الضجيج الرئاسي بعد تبني ابرز القوى المسيحية لترشيح جهاد أزعور وزير المالية السابق في عهد حكومة فؤاد السنيوره والموظف الحالي في صندوق النقد الدولي ترشيح يؤسس لمزيد من الانقسام الداخلي حول انتخاب رئيس للجمهورية لياخذ طابعا طائفيا الى طابعه السياسي.

وسلط البرنامج الضوء على الثنائي الوطني المكون من حزب الله وحركة امل اللذين اعتبرا ان هذا الترشيح مناورة لاسقاط مرشحي سليمان فرنجية، كما أن البطريرك الماروني بشارة الراعي زار باريس والفاتيكان حاملا معه الملف الرئاسي، فماذا في اخر التطورات حول هذا الملف؟ وهل يعين رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب الرئيس في الـ 15 من الشهر الجاري؟ وهل تفتح معركة الرئاسة تحت قبة البرلمان ام ان التسوية قد تاخذ طريقها الى البازار الرئاسي في الساعات الاخيرة؟

واستعرض البرنامج كلمة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد الذي رأى أن"المرشح الذي يتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه"، داعيا الفريق الآخر الى "التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...