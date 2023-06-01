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دول "بريكس" ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

دول
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

رحبت دول مجموعة "بريكس" في بيان مشترك بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

العالم-سوريا

وجاء في بيان صادر عن اجتماع وزاري لمجموعة "بريكس"، يوم الخميس، أن "الوزراء يرحبون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ويؤكدون دعمهم للجهود الرامية إلى حل سياسي وتوافقي، يحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنه ينعقد في جمهورية جنوب إفريقيا يومي 1 و2 يونيو اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وقد وافقت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مايو الماضي على عودة سوريا إلى المنظمة بعد 12 سنة من غيابها.

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