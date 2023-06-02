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ميدالية برونزية لايران في البطولة العالمية للتايكواندو

ميدالية برونزية لايران في البطولة العالمية للتايكواندو
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

حاز لاعب التايكواندو الايراني ارين سليمي على الميدالية البرونزية في منافسات تحت الوزن 87 كغ ضمن بطولة التايكواندو المقامة باستضافة باكو الاذربيجانية.

العالم-ايران

هذه المنافسات بدات في دورتها السادسة بمشاركة 949 لاعب تايكواندو، في 8 اوزان مختلفة لفئتي الرجال والسيدات.

واستطاع الفتى الايراني في مرحلة الربع نهائي للوزن تحت 87 كغ، ان يزيح بجدارة منافسه الامريكي مايكل رودريغز, حسبما نقلت وكالة ارنا للانباء.

وفي مرحلة النصف نهائي لبطولة التايكواندو العالمية،خسر سليمي مع منافسه من كوريا الجنوبية كانغ سونغ , ليتقلد الميدالية البرونزية لهذه المنافسات.

علما ان لاعب التايكواندو الايراني ارين سليمي (19 عاما) يحمل في سجله الرياضي لقب بطولة غراند اسلم الدولية في الصين، حيث سجل الف نقطة ليضمن تاهله الى الالعاب الاولمبية.

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