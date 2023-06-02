شاهد.. مسلسل المواقف المحرجة لبايدن مستمر والبيت الابيض يعلق

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تعثّر وفقد توازنه فجأة... مشهد بات مألوفا للرئيس الاميركي جو بايدن الذي يواجه صعوبات في الحفاظ على توازنه بعدما تعثر عدة مرات مثيرا الجدل حول سلامته الجسدية خصوصاً بعد تكرر ظهور علامات الشيخوخة عليه مع كل خطاب أو مؤتمر جماهيري.

وبعد خطاب ألقاه على منصة في حفل تخرّج في أكاديمية سلاح الجو في كولورادو الاميركية تعثّر بايدن الذي يبلغ من العمر ثمانين عاما وسقط أرضا من دون أن يصاب على ما يبدو بأي أذى اذ نهض بعد سقوطه بسرعة بمساعدة ثلاثة اشخاص وعاد إلى مقعده.

وبعد مساعدته على النهوض أشار بايدن خلفه إلى ما تعثرت به خطاه فيما يبدو قبل ان يخالط بعد ذلك المسؤولين وترتسم ابتسامه على وجهه. فيما سارع البيت الابيض الى الاعلان ان بايدن بخير وانه كان هناك كيس من الرمل على خشبة المسرح تعثر به بينما كان يصافح الخريجين. في حين لم يرد بايدن على اسئلة الصحافيين عندما استقل طائرته عائدا الى واشنطن.

هذا الحادث ليس الأول من نوعه. فقد أظهرت لقطات مصورة تعثر بايدن اثناء نزوله عن السلالم في قمة هيروشيما التي عقدت قبل نحو اسبوعين. كما ضبطت الكاميرات تعثر بايدن اثناء صعوده للطائرة في يونيو حزيران العام الماضي سبقها حادثة مماثلة قبل ثلاثة اشهر.

وفيما يؤكد اطباء بايدن ان الرئيس الاميركي المرشح لاعادة انتخابه في الفين واربعة وعشرين يتمتع بصحة جيدة وصالح لاضطلاع بمهام منصبه، إلا ان الجدل حول صحته لم يتوقف وسط تشكيك في سلامة قدراته العقلية مع تلعثمه المتكرر وخطأه في أسماء الدول والرؤساء وكذلك ترديده كلمات غير مفهومة وإتيانه إشارات وتصرفات غريبة خلال بعض الخطابات وايضا نسيانه أسماء بعض أفراد عائلته وإدارته بمن فيهم وزير دفاعه لويد أوستن.