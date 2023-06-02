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رعد: مرشحنا للرئاسة قادر على المساهمة في حل كثير من مشاكل البلد الإستراتيجية

رعد: مرشحنا للرئاسة قادر على المساهمة في حل كثير من مشاكل البلد الإستراتيجية
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "العدو الإسرائيلي اليوم مردوع ولا يقوى على أن يخرج من قفص معادلة الردع الذي سجنته فيه المقاومة، وهو يحاول ويستعرض ويقيم المناورات العسكرية ولكنه مهزوم من داخله

العالم - لبنان

واضاف النائب رعد، ان كل التحريض الدولي لا ينفع بعد ليدفع العدو من أجل أن يشن حرباً عدوانية علينا، وإذا ما فعل حماقة في يوم من الأيام فإن مصير كيانه سوف يكون على الطاولة".

واشار رعد الى انه "في الإستحقاق الرئاسي، المسألة ليست مسألة أشخاص، بل المسألة هي من يريد خيرا بالمقاومة ومن يريد طعنا في ظهرها.

وتابع رعد :"نحن دعمنا مرشحا لهذه الرئاسة في هذا البلد مطمئنون بأنه لا يطعن المقاومة، وأردنا من هذا المرشح الذي دعمناه أن يكون جسر تواصل بيننا وبين الآخرين حتى الذين هم من خصومنا السياسيين وهو قادر على أن يفعل ذلك وقادر على أن يساهم في حل الكثير من مشاكل البلد الإستراتيجية وقادر على أن يتواصل مع محيطنا العربي وقادر على أن يتخاطب مع الدول المعنية بالشأن اللبناني.

وقال، انه متصالح مع نفسه وحتى مع خصومه وحتى مع قتلة عائلته، ولكن هم يريدون أمراً آخر، والآن قيل أنهم تفاهموا حول إسم مرشح، ولكن في الحقيقة لا ندري هي مناورة بين بعضهم ضد بعضهم الاخر، هدفها أن نسقط مرشحنا وأن نسحبه من التداول ليعودوا ويطرحوا مرشحهم الحقيقي".

واضاف :"من اتفق على الإسم للمناورة، كل طرف منهم يخفي مرشحه الحقيقي تحت عباءته، فيما المرشح الذي اتفقوا عليه ولم يتفقوا معه ليستخدموه في معركة الإستحقاق الرئاسي أرادوا منه فقط من أجل أن نسحب مرشحنا".

وأردف رعد قائلاً :"الثبات على حقنا وعلى استقامتنا في مواجهة الأزمة سوف يوصلنا إلى ما نريد وإن طال الزمن، هم بالمناورات التي يمارسونها بالحقيقة إنما يطيلون فترة الفراغ الرئاسي ونحن مستعجلون أكثر من أي أحد على إنجاز الإستحقاق الرئاسي، لكن هم يريدون أن يكون هناك فراغ رئاسي أو أن يتسلطوا على البلاد خدمة لأعداء البلاد، ونحن طالما أننا نستطيع وسنستطيع أن ندفع شر ما يريدون فسنفعل حتى يستقر وطننا ويستقر أهلنا وحتى ندخل إلى مرحلة استنهاض البرامج التي يمكن أن تعيد الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن".

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