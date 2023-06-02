الرويشان: لدى صنعاء القدرة على التحكم عسكريا بالموانئ السعودية وتدفق رؤوس الأموال +(فيديو)

العالم – اليمن

وفي تصريح لمراسل شبكة المسيرة اليوم الخميس، نوه الفريق الرويشان إلى أن المفاوضات الجارية مع الطرف السعودي بوساطة عمانية في وضعها الحالي تبقى محاولات لتحقيق السلام قابلتها صنعاء بإيجابية.

وعبر الرويشان عن أمله في أن تدرك السعودية أنه لا يمكن الجمع بين خطط التطوير الاقتصادي وبين غزو بلد مجاور.

وأكد الفريق الرويشان أن لدى صنعاء القدرة على التحكم عسكريا بالموانئ السعودية وتدفق رؤوس الأموال إليها، محذراً من استمرار المماطلة السعودية، بقوله: "سبق للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات بهذا الاتجاه".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ومنذ اللحظة الأولى للهدنة شرعت في ترميم قدراتها، ومع انتهائها عدنا لحالة الحرب".

وبشأن مشاريع تقسيم اليمن، قال الفريق الرويشان: نسمع خطابا دوليا يقف مع وحدة اليمن واستقلاله لكن الأفعال على الميدان تشير إلى غير ذلك، مؤكدا أن مشروع التقسيم مؤشر على سعي دول العدوان لتعقيد المشهد اليمني وكسب نقاط تفاوضية في مواجهة صنعاء.