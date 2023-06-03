بايدن يقول إنه سيوقع مشروع قانون رفع سقف الدين السبت

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن مساء الجمعة، "أريد أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذا الاتفاق الذي سأوقعه غدا ليصبح قانونا".

كان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر صباح الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.

ويوم الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو/ حزيران.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.

تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.