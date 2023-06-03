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کنعاني : عجلة الزمن لاتدور لصالح امريكا و اسرائيل

کنعاني : عجلة الزمن لاتدور لصالح امريكا و اسرائيل
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: أمريكا غاضبة من تصويت أعضاء الأمم المتحدة لإيران لتولي بعض المناصب في الأمم المتحدة، فعجلة الزمن لاتدور لصالح امريكا و "اسرائيل".

العالم - ايران

وكتب ناصر كنعاني في تغريدة له على تويتر اليوم السبت: امریکا اتبعت الأحادية علی مر العقود وأضعفت التعددية وقوضت مصداقية الأمم المتحدة المتحدة والیوم عجلة الزمن لاتدور لصالح امريكا و "اسرائيل".

و انتخب أعضاء الأمم المتحدة الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78 يوم الخميس الماضي بالتوقيت المحلي واختيرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كواحدة من 21 نائبًا لرئيس هذه الجمعية.

كما يتم انتخاب 21 نائبًا لرئيس كل دورة من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس قواعد الجمعية العامة ووفقًا للتقسيم الجغرافي.

و يتم انتخاب 6 ممثلين من البلدان الأفريقية، خمسة ممثلين من دول آسيا والمحيط الهادئ، وممثل واحد من دول أوروبا الشرقية، ممثلان من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلان من دول أوروبا الغربية وخمسة ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. انتهی**1426

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