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النخالة يصل القاهرة لبحث تطورات الوضع في غزة

النخالة يصل القاهرة لبحث تطورات الوضع في غزة
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

وصل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إلى العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة قضايا فلسطينية وتطورات الوضع في غزة.

العالم- فلسطين

وحسب ما نقلت وكالة "فلسطين اليوم" أن النخالة، وصل ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة رسمية مصرية، لمناقشة قضايا فلسطينية عدة، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت مصادر خاصة لـ"قناة فلسطين اليوم"، إن النخالة سيصل على رأس وفد قيادي من الجهاد يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة، كما سيصل هنية برفقة وفد بارز من حماس في الخارج مطلع الاسبوع القادم.

وبينت المصادر أن زيارة وفد الجهاد وحماس لمصر؛ جاءت تلبيةً لدعوة مصرية لمناقشة الوضع الفلسطيني بشكل عام، وتطورات الوضع في القطاع.

وأعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، صباح اليوم الخميس أن وفد يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة غادر قطاع غزة اليوم إلى القاهرة.

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