عيون تركية شعبية تترقب وعود اردوغان الانتخابية، ما هي اولى خطواته؟

تنصيب الرئيس أردوغان لولاية تمتد لخمس سنوات قادمة جرى في مقر البرلمان التركي في العاصمة التركية انقرة بحضور لفيف من زعماء وممثلين لدول العالم.

وقال أردوغان: "أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة، وسيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان، والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيسا بكل حيادية".

تنصيب الرئيس التركي يأتي بعد يوم واحد من افتتاح اولى جلسات البرلمان برئاسة زعيم الحركة القومية النائب دولت بهشتلي بصفته أكبر الأعضاء سناً وفق ما ينص عليه الدستور، ومع بدء ولاية الرئيس والبرلمان يبدأ معها الحديث في البلاد خول الملفات التي ستتصدر الاهتمام السياسي في البلاد خصوصا في ظل أزمات مثلت تحديات خلال السنوات الأخيرة.

وحسب نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا حصل تحالف الجمهور الحاكم على 323 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان الـ600، فيما حصل تحالف الشعب المعارض المؤلف على 212.

وافاد مراسل العالم في اسطنبول: انه مع بدء جلسات البرلمان في تركيا وتسلم الرئيس رجب طيب اردوغان مهامه لولاية جديدة تترقب الاوساط الشعبية في تركيا الخطوات التي سيبذلها الرئيس والبرلمان كاستحقاق لوعود انتخابية وتعهدات قد قطعت حول حل الأزمات الراهنة.