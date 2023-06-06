تشييع الشهيد الطفل محمد التميمي في الضفة الغربية

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توفي ابنها محمد متأثرا بجراحه بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه في الأسبوع الماضي وفي جنازته بالضفة الغربية المحتلة، طالبت مروة بالقصاص العادل بالقصاص لطفها وكافة الشهداء



‏توفي محمد، الذي قالت والدته إنه كان سيكمل عامه الثالث في غضون شهور بعدما أصيب بطلق ناري في الرأس عندما تعرض هو ووالده لنيران إسرائيلية بالقرب من منزل العائلة أثناء توجههم بالسيارة لزيارة أقارب وأصيب الأب هيثم التميمي برصاصة في الكتف.



قالت الأم التي لم تكن معهما بالسيارة عندما ذهبت لمشاهدة ابنها طلبت من جنود الاحتلال السماح له برؤيته لكنهم هددوها ان لم ترجع سيطلقوا عليها الرصاص.

وفي بيان بعد الحادث، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده ردوا بالذخيرة الحية على رصاصات أطلقها مهاجمون باتجاه مستوطنة يهودية، فأصيب فلسطينيان، أحدهما طفل.



وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين، كان التميمي واحدا من سبعة وعشرين قاصرا فلسطينيا قُتلوا نتيجة لأفعال الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منذ يناير كانون الثاني.



وفي تغريدة على تويتر حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتل الطفل محمد التميمي وكتب 'بدون محاسبة، ستستمر جرائم إسرائيل ضد شعبنا وأطفالنا بلا هوادة'.

في تصريحات لوفد الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التي تضمنت دعوة للكيان المحتل محاسبة المسؤولين عن استشهاد محمد التميمي.

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