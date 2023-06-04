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شاهد.. طالبة يمنية تهز عرش امريكا والاحتلال بخطابها

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أثارت طالبة يمنية ضجةً وجدلاً واسعاً في الولايات المتحدة الأميركية، و"هستيريا" في أوساط اللوبي الإسرائيلي وجماعات الضغط المؤيدة للصهيونية، وصلت إلى أعضاء الكونغرس، بسبب الخطاب المثير للجدل الذي ألقته نيابةً عن بقية الدفعة في حفل تخرجها من كلية الحقوق في جامعة نيويورك

العالم - خاص العالم

ودعت الطالبة فاطمة موسى محمد في خطابها، باسم خريجي دفعة كلية الحقوق 2023، إلى "الكفاح ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم".

وكتبت "خديجة اوزجان" عبر حسابها على تويتر "الطالبة اليمنية فاطمة_موسى تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال خطاب حفل تخرجها بجامعة نيويورك الأمريكية"

فيما كتبت "امينة توران": " "النكبة ما زالت مستمرة".. الطالبة ذات الأصول اليمنية فاطمة موسى تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في خطاب تخرجها من جامعة نيويورك".

المزيد بالفيديو المرفق..

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