شاهد.. طالبة يمنية تهز عرش امريكا والاحتلال بخطابها

العالم - خاص العالم

ودعت الطالبة فاطمة موسى محمد في خطابها، باسم خريجي دفعة كلية الحقوق 2023، إلى "الكفاح ضد الرأسمالية والعنصرية والإمبريالية والصهيونية في جميع أنحاء العالم".

وكتبت "خديجة اوزجان" عبر حسابها على تويتر "الطالبة اليمنية فاطمة_موسى تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال خطاب حفل تخرجها بجامعة نيويورك الأمريكية"

فيما كتبت "امينة توران": " "النكبة ما زالت مستمرة".. الطالبة ذات الأصول اليمنية فاطمة موسى تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في خطاب تخرجها من جامعة نيويورك".

المزيد بالفيديو المرفق..