شاهد.. جبهة الخلاص التونسية تطالب بالافراج عن السجناء السياسيين

العالم - مراسلون

الموعد الاسبوعي القار للوقفة الاحتجاجية لجبهة الخلاص المعارضة للضغط من أجل إطلاق سراح قياداتها السجينة في قضية التآمر على أمن الدولة أعلن خلاله رئيسها احمد نجيب الشابي الاستعداد لتنظيم تحرك احتجاجي حاشد خلال الايام القادمة .

بينما تجمع عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد في الجهة المقابلة دون إطار تنظيمي واضح لاطلاق شعارات معادية لجبهة الخلاص.

واستنكرت قيادات من حركة النهضة ما وصفتها بمحاولات تقسيم التونسيين.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الاسبق ضمن قائمة ثانية بشبهة التآمر على أمن الدولة بعد إفادة تقدم بها شخص مجهول الهوية وادت إلى فتح بحث تحقيقي.

توتر سياسي يغذي ازمات اقتصادية و اجتماعية متتالية في تونس .

المزيد بالفيديو المرفق..

