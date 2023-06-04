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شاهد.. انطلاق مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

يحيي الشعب الايراني اليوم الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني 'قدس سره الشريف'. 

العالم - خاص العالم

وافاد مراسل العالم ان هناك مشاركة واسعة من المواطنين الايرانيين من كافة الاطياف، لافتا انهم جاءوا من كافة المحافظات الايرانية الى طهران لاحياء ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه.

واضاف ان مراسم بدأت بتلاوة القران الكريم والمراثي ومن ثم من المقرر هناك كلمة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئي بهذه المناسبة.

وهذا ما قاله بعض المشاركرون في مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)..

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هذا وستقام في مرقد الإمام جنوب العاصمة طهران مراسم إحياء الذكرى بحضور أبناء الشعب وكبار المسؤولين في البلاد، وسيلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة في هذه المراسم.

كما أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا بالمناسبة جدد فيه العهد مع الإمام الراحل ومبادئ الثورة الإسلامية، ورأى في الذكرى فرصة لشرح أبعاد شخصية الإمام، وأفكاره السامية التي هي حاجة دائمة للشعب الإيراني ونظامه الإسلامي.

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