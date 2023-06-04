الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تعاون عراقي سوري لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين

تعاون عراقي سوري لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن العراق وسوريا يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين، مؤكدة موقف العراق من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا.

العالم- العراق

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف، أن "العراق وسوريا يسعيان الى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الارهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان امن واستقرار الحدود".

وأكد، أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا".

وأشار إلى أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية".

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس السبت، وصول وزير الخارجية السوريّ فيصل المقداد والوفد المرافق له الى بغداد.

روابط ذات صلة

أول رد فعل عراقي على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. استمرار حرب الصواريخ بين روسيا وأوكرانيا

تتخللها اعمال عنفضد رجال الامن.. للأسبوع الثاني والعشرين.. مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد تعديلات قضائية

'وزيرة وحيدة' بين الرجال في حكومة أردوغان الجديدة.. من هي؟!

'سنواصل إطلاق أقمار التجسس'.. كوريا الشمالية تدين إنتهاك مجلس الأمن حقوقها القانونية كدولة ذات سيادة

الخارجية العراقية: علاقات بغداد ودمشق عميقة

سوريا وتركيا .. آفاق وساطة