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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصير الإحتلال بين النبوءات وما يجري
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الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش
هناك مخاوف وهواجس بفلسطين المحتلة إزاء نبوءات قديمة بشأن مصير أية دولة يهودية.هذه الهواجس باتت تطرح نفسها بقوة مع تفجر صراع داخلي واسع وتعاظم القدرات الفلسطينية.
تصنيف :
العالم الاسلامي
فيديو
غرافيك
فيديو غرافيك
الاحتلال
باختصار
كلمات دليلية :
الإحتلال
صراع داخلي
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