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مصير الإحتلال بين النبوءات وما يجري

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

هناك مخاوف وهواجس بفلسطين المحتلة إزاء نبوءات قديمة بشأن مصير أية دولة يهودية.هذه الهواجس باتت تطرح نفسها بقوة مع تفجر صراع داخلي واسع وتعاظم القدرات الفلسطينية.

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