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سوريا وتركيا .. آفاق وساطة

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

سوريا وتركيا تعيشان أجواء محاولات حثيثة دولياً للوساطة بين البلدين، فيما تصر سوريا علی مبادئ أساسية للانخراط في محادثات مصالحة.

العالم - باختصار

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سوريا وتركيا .. آفاق وساطة