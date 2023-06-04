انطلاق الرحالة السوري العالمي خليفة الحسين من دمشق إلى العراق وإيران

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أوضح الرحالة الحسين أن هذه الرحلة تأتي تقديرا ووفاء للدول التي قدمت الدعم والمساعدة لسورية في كارثة الزلزال، متوقعا أن تستغرق الرحلة 75 يوما، منوها بدعم الاتحاد الرياضي العام الذي سهل كل الأمور اللوجستية وغيرها لإتمام الرحلة بنجاح.

وأضاف الحسين: يرافقني في هذه الرحلة الشاب فخر الدين قباوة، وهو لاعب منتخب سورية للركبي، وهي أول تجربة له في هذا المجال، مبينا أن قباوة لديه طموح لمواصلة المسيرة في الترحال مستقبلا ليصل إلى رحلات عالمية.

يشار إلى أن الرحالة الحسين 61 عاما بدأ ترحاله منذ عام 1994 من دير الزور إلى مدينة القرداحة لتتالى الرحلات إلى كل الدول العربية والأوروبية بعناوين مختلفة، تتلخص برسالة المحبة والسلام من سورية إلى العالم.