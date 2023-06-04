العالم - آسيا والباسفيك

وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة".

وأضاف أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد نفى في وقت سابق محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يشار إلى أن وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.