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مقتطفات من توجيهات قائد الثورة في ذكرى رحيل مفجر الثورة

مقتطفات من توجيهات قائد الثورة في ذكرى رحيل مفجر الثورة
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن شخصية الامام الخميني الراحل (ره) لا يمكن محوها من التاريخ، أما بالنظر إلى المستقبل، فقد اكد قائد الثورة على أنه في عصر الذكاء الصناعي والانترنت لايمكن التعامل باساليب العقود الماضية فالوسائل يجب ان تتناسب مع مقتضيات العصر.

العالم - انفوغرافيك

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