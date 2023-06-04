قناة العالم
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣
١٢:١١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مقتطفات من توجيهات قائد الثورة في ذكرى رحيل مفجر الثورة
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش
أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن شخصية الامام الخميني الراحل (ره) لا يمكن محوها من التاريخ، أما بالنظر إلى المستقبل، فقد اكد قائد الثورة على أنه في عصر الذكاء الصناعي والانترنت لايمكن التعامل باساليب العقود الماضية فالوسائل يجب ان تتناسب مع مقتضيات العصر.
العالم
-
انفوغرافيك
گالری
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
ثقافة
انفو غرافيك
سياسة
كلمات دليلية :
قائد الثورة الإسلامية
رحيل الامام الخميني
الامام الخميني الراحل
عصر الذكاء الصناعي
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
قائد الثورة: القضية الفلسطينية باتت قضية العالم الإسلامي الاولى بفضل الإمام الراحل
دور الامام الخميني في الدفاع عن المستضعفين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العالم الاسلامي
سوريا وتركيا .. آفاق وساطة
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤
أهم الأخبار
الإمام الخميني(رض) رجل العقيدة والثورة
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١
أهم الأخبار
يزدان بناه يتحدث للعالم عن رسالة الامام الخميني الى غورباتشوف
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨
خاص بالعالم- مراسلون
في ذكرى رحيله.. الإمام الخميني رجل الفقه والدولة
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦
خاص بالعالم- مراسلون
الإقتحامات الإسرائيلية للضفة.. هل تفجر الأوضاع من جديد؟
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣
خاص بالعالم- مراسلون
خفايا الصمت الصهيوني في مقتل ضابط للموساد في إيطاليا
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
سوريا تفتح باب التسويات من جديد في درعا ومئات المسلحين يطرقون بابها
شاهد بالفيديو..
في ذكرى رحيله.. شخصيات يمنية تشيد بمواقف الامام الخميني الداعمة للمظلومين
مقتطفات من توجيهات قائد الثورة في ذكرى رحيل مفجر الثورة
الصين تحذر من تحالفات شبيهة بــ"الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
السيد حسن الخميني: ثورة الإمام الخميني كانت بلا شك 'الأكثر شعبية' في العالم
وزير خارجية ايران: النزعة الأحادية الجانب تقترب من نهايتها
مقالات و تحليلات
ما رأيكم بأهداف ترويج واشنطن عن مخطط لاستهداف قواتها المحتلة في سوريا
ما اسباب فشل الجهود للتوصل الى هدنة في السودان؟
ما رأيكم.. بتراجع واشنطن وحقيقة نيتها بالعودة إلى المفاوضات النووية؟
'ايران - مصر'.. نهاية حرب باردة لاطار 'جيوبوليتيكي سياسي حضاري'
القلق من حرب تعدد الساحات.. فوبيا تقض مضجع الاحتلال
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.