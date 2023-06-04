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هذا ما عُثر عليه مع الجندي المصري الشهيد؟

هذا ما عُثر عليه مع الجندي المصري الشهيد؟
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

توالت ردود الأفعال "الإسرائيلية" لليوم الثاني على التوالي بعد عملية إطلاق النار على الحدود المصرية التي أدت لمقتل 3 جنود "إسرائيليين"، حيث وصفت الردود أن الحادث مؤلم وسط مطالبات باتخاذ خطوات مهمة.

العالم - فلسطين

إذاعة جيش الاحتلال كشفت عن تفاصيل جديدة حول الهجوم حيث بينت أنه تم العثور إلى جانب سلاح الشرطي المصري منفذ العملية على مصحف "قرآن" مما يشير إلى الدافع الديني للتنفيذ، كما تم العثور على سكين لاستخدامها أثناء العبور، و6 مخازن رصاص مما يدلل على التخطيط الدقيق للعملية.

ومن جانبه قال المراسل العسكري لصحيفة معاريف - تال ليف رام، "المجند المصري خطط للهجوم بدقة، وربما تلقى مساعدة في مستوى التخطيط، مشى مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية إلى النقطة التي دخل منها، في ظروف تضاريس صعبة للغاية، وكان على ظهره حقيبة بها معدات و6 مخازن رصاص وسكاكين كوماندوز - ويبدو أنه خطط لمسار التسلل وعرف موقع الجنود الذي يبعد حوالي 150 متراً عن ممر الطوارئ في السياج"

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء احتياط عاموس يادلين قال: "إن حدث الأمس صعب ومؤلم، لكن يجب ألا نسمح له بتخريب العلاقات مع أقوى جيراننا"

وتابع يادلين "لم يتربَ المصريون على السلام معنا، وعلينا أن نفترض أن نشاطًا مسلحا بين الحين والآخر سيخرج ضدنا من جهة هذا الحليف" ، موضحاً أن مصر تتحمل كامل المسؤولية - إنها تسيطر على سيناء، وسيادة سيناء بيد مصر - نحن بحاجة إلى التحقيق بشكل متعمق لمنع مثل هذه الحوادث.

وقال المراسل العسكري هاليل روزين-القناة 14" إنه بعد يوم من الفشل العملياتي على الحدود المصرية دون أي سبب واضح - مطلوب من الجنرال هرتسي هاليفي اتخاذ خطوات مهمة بالفعل في الأيام المقبلة، بدءا من تغيير المفهوم العملياتي في المنطقة من خلال تحسين تعليمات فتح النار، ثم معاقبة كل المتورطين من الصغار إلى الكبار.

ومن جانبه قال المراسل العسكري لصحيفة معاريف - تال ليف رام ، "المجند المصري خطط للهجوم بدقة، وربما تلقى مساعدة في مستوى التخطيط، مشى مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية إلى النقطة التي دخل منها، في ظروف تضاريس صعبة للغاية، وكان على ظهره حقيبة بها معدات و6 مخازن رصاص وسكاكين كوماندوز - ويبدو أنه خطط لمسار التسلل وعرف موقع الجنود الذي يبعد حوالي 150 متراً عن ممر الطوارئ في السياج"

وكانت مصادر عبرية أعلنت أمس عن مقتل ثلاثة جنود "إسرائيليين" وعدة إصابات جراء حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية وكيان الاحتلال.

وأوضحت المصادر ذاتها، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية مع الاحتلال واشتبك مع جنود الاحتلال.

وبيّن الإعلام العبري، أن الحدث الأمني على الحدود المصرية لم يكن متوقعًا ومفاجئاً لقوات الاحتلال، مشيراً إلى أن الحدث متواصل قرب الحدود المصرية ولا يزال البحث مستمرًا عن آخرين.

وكانت مصادر عبرية، أعلنت وقوع حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر وما زالت التفاصيل غير واضحة.

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