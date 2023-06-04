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سوريا تفتح باب التسويات من جديد في درعا ومئات المسلحين يطرقون بابها

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

فتحت الدولة السورية باب التسويات في جنوب البلاد مجددا لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين في محافظة درعا كفرصة لتعزيز حالة التعافي وسعيا لتعزيز الاستقرار والأمان وللقضاء على حالات الاغتيالات جراء فوضى السلاح.

شاهدوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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