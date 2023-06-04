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"بيسكوف" يحذر من تصعيد التوتر بسبب تسليم الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف سيؤدي إلى تصعيد التوتر.

العالم - روسیا

وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "في الواقع، يتزايد باستمرار مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية لتلك الأسلحة التي يتم استخدامها، والآن نشهد بالفعل مناقشة أولية حول الإمداد، على سبيل المثال، من فرنسا وألمانيا لصواريخ بمدى 500 كيلومتر وأكثر ".

وتابع: "هذا سلاح مختلف تماما، وسيؤدي إلى منعطف آخر في دوامة التوتر".

وأشار بيسكوف إلى أن الغرب يتحدث عن حقوق الإنسان والقيم الأوروبية فقط عندما يكون ذلك مناسبا لهم.

وأكد بيسكوف أن روسيا بحاجة إلى إنهاء مهمتها حتى النهاية، فلا بديل لديها.

وقال: "نحتاج إلى معرفة أعمالنا، والقيام بعملنا وإنهاء مهمتنا حتى النهاية. ليس لدينا بديل آخر".

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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"بيسكوف" يحذر من تصعيد التوتر بسبب تسليم الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا