استهداف مطارات عسكرية أوكرانية وإسقاط 4 طائرات معادية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، إضافة إلى مرافق تخزين أسلحة وذخائر.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرخي أكسيونوف، إسقاط قوات الدفاع الجوي في شبه الجزيرة، 5 طائرات بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية، وتمكنت وسائل الحرب الالكترونية التابعة للجيش الروسي في القرم، من التشويش وتعطيل عمل 4 درونات جوية معادية أخرى.

وقال أكسيونوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات بدون طيار معادية، وتم التشويش على 4 مسيرات جوية أخرى أنزلت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

ومن أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

_ مقتل نحو 600 جندي أوكراني خلال يوم، منهم حوالي 70 جنديا على محور كوبيانسك، و65 على محور كراسني ليمان، و200 على محور دونيتسك، و240 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و20 على محور خيرسون.

_ تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك وأخرى على محور كراسني ليمان

_ استمرار العمليات القتالية النشطة التي تنفذها فصال هجومية من قوات "أحمد" الخاصة على محور مارينكا التكتيكي ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا في دونيتسك

_ من المعدات التي تم تدميرها على المحاور الخمسة المذكورة خلال يوم، 3 مدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، و2 من طراز "دي-30"، وواحد من طراز "مستا-بي"، و4 مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا"، و2 من راجمات الصواريخ "غراد"، و2 من مدافع M777 أمريكية الصنع

_ تدمير 3 مستوداعات ذخيرة في دونيتسك ومستودعين آخرين في زابوروجيه

_ إصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 73 منطقة

_ ضرب 3 مراكز قيادة أكرانية في دونيتسك وآخر في مدينة سومي (شمال)

_ اعتراض صاروخين مجنحين من نوع Storm Shadow، وصاروخين تكتيكيين "توتشكا-أو" و14 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، وإسقاط 21 طائرة أوكرانية بدون طيار

_ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 432 طائرة، و236 مروحية، و4473 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9382 دبابة ومدرعة أخرى، و1112 راجمة صواريخ، و4996 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10656 مركبة عسكرية خاصة.