بالصور..مراسم احياء ذكرى رحيل الإمام الخمیني (ره) بحضور شخصيات يمنية في صنعاء

العالم - اليمن

وفي الفعالية التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، جدد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، العزاء للجميع في ذكرى رحيل مجدد الدين روح الله الخميني الذي كان له الأثر البارز في توحيد الأمة بعد أن حاول الأعداء إضعافها وهلاكها.



وأشار إلى أن الإمام الخميني، أعاد بالأمة إلى نصابها بعد أن ضاعت ردحا من الزمن.. وقال "جاء الإمام الخميني في ظل أوضاع مأساوية واستطاع أن يحرك ضمائر الشعوب ويعيد الأمة إلى مكانتها بجمع وحدتها ولم شملها".



وتطرق العلامة شرف الدين، إلى معاناة الإمام الخميني جراء محاربته من قبل السلطات آنذاك، مبينا أن الكثيرين يصورون من يقوم بواجباته الدينية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنما هو صاحب مشروع فتنة وضلال، في حين أن الإمام الخميني والشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، كانا من المجددين للأمة وواجها قوى الاستكبار والصلف العالمي.



ووصف خطابات الإمام الخميني بالعالمية .. وأضاف" اتسمت خطابات الإمام الخميني بالعالمية ولم يكن فيها أي نفّس طائفي أو عرقي ولاقت ترحابا في قلوب الناس، وبصبره وجلده كان له عظيم الأثر في قلوب الجميع".



وأكد مفتي الديار اليمنية، أن الإمام الخميني كان له الفضل في بناء الأمة المجددة كل مائة عام رغم الإرهاب والتخويف والتهديد والوعيد والترهيب الذي لاقاه ومقابلة كل ذلك بصبر وعزم وتضحية .. مشيدا بمواقفه العظيمة والمشرفة والذي يُعد حجة للناس جميعا.



ودعا إلى قراءة أفكار وتوجهات الإمام الخميني الراحل الذي تعرض للظلم وإلحاق الأذى وإلصاق الشبهة والتهم إليه نتيجة مواقفه في مواجهة الاستكبار الصهيوني الأمريكي الغربي .. لافتاً إلى أن صبره وتضحيته أتت ثمارها اليوم في مواجهة الأعداء بكل ثبات وعزة وكرامة.



وفي المراسيم الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، وعدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ونواب الوزراء، اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى - رئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام، إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني، فرصة لاستذكار مواقفه ودوره في إيقاظ ضمير الأمة لمواجهة قوى الاستكبار والطغيان.



ودعا القبائل العربية إلى الإطاحة بالأنظمة العميلة والخائنة التي ارتهنت لقوى الاستكبار العالمي وطبّعت مع العدو الصهيوني.



بدوره تحدث رئيس ملتقى التصوف الإسلامي العلامة عدنان الجنيد، عن مناقب الإمام الخميني الذي يُعد شخصية عالمية شمولية استثنائية، جمعت فيه الصفات العالمية والخصال العظيمة.



ووصف الإمام الخميني، بالحاكم العادل والمعلم الفطن والسياسي المحنك والمثقف الواعي والملتزم العصامي والصادع بالحق وصاحب عقل كامل ورجل زاهد.



واستعرض العلامة الجنيد، جانبا من مسيرة حياة الإمام الخميني، وسلوكه وأخلاقه وبداية انطلاقته وثقته بالله تعالى وتوكله عليه وصفاته وفضائله وعزة نفسه .. لافتا إلى أن من عظيم أخلاقه إكرام كل من وفد إليه ومناصرة المستضعفين والمظلومين.



تخلل الفعالية عروض عن مسيرة حياة الإمام الخميني وبرنامجه اليومي وخطاباته المختلفة والثورة الإسلامية في إيران وذكرى وفاته وقصيدة للشاعر هادي الرزامي وأنشودة لفرقة أنصار الله بعنوان " خمينيون".