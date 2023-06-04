الاحتلال الأميركي يجيّش 'قسد' ضد الأهالي والدولة السوربة

العالم - سوريا

وبيَّنَ مصدر ميداني أن مجموعات مسلحة مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة»، اعتدت فجر أمس بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمنطقة خفض التصعيد بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن وحدات الجيش السوري العاملة بريف حماة الشمالي الغربي استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الإرهابيين في محاور التماس بسهل الغاب، ولفت إلى أن الاستهدافات تركزت في قرى القاهرة والسرمانية ومحيط قريتي العنكاوي وقليدين.

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب دكت بدورها نقاط تمركز الإرهابيين بمدفعيتها الثقيلة في فليفل ومحيط بلدة البارة في جبل الزاوية.

بدورها ذكرت مصادر إعلامية أن «النصرة» الارهابي شن عدواناً على مواقع الجيش على محور قرية كوكبة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وعلى محور الأتارب في ريف حلب الغربي.

من جهة ثانية قالت مصادر محلية في ريف حلب أن مسيّرة تابعة للقوات التركية استهدفت سيارة تقل قيادياً من الجنسية التركية فيما يسمى مجلس منبج العسكري التابع لـ«قسد»، في منطقة العريمة غرب مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.