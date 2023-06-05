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آفاق التحالف البحري الإقليمي لإرساء الأمن في المنطقة

الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تحالفات امنية بحرية بين ايران ودول في المنطقة ستظهر قريباً بحسب الادميرال شهرام ايراني قائد البحرية في الجيش الايراني في تطور نوعي قد يقلب المعادلات السياسية والعسكرية التي كرستها التدخلات الغربية وعلی رأسها الولايات المتحدة بعدما باتت الدول الاقليمية علی قناعة راسخة بأنه من دون تعاون وتنسيق مع ايران، لاأمن ولااستقرار في المنطقة البحرية.

العالم - مع الحدث

  • ما الابعاد الاستراتيجية للتحالفات البحرية الجديدة في المنطقة؟
  • أي آفاق ترسمها التفاهمات الاقليمية في ارساء الامن والاستقرار؟
  • هل ادركت دول المنطقة أهمية التعاون مع ايران بعيداً عن التدخلات الاجنبية؟
  • وكيف ستغير التحالفات الاقليمية المعادلات الغربية في أمن المنطقة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والباحث السياسي علي فضل الله، والخبير العسكري العميد شارل ابي نادر، والباحث السياسي حسام عبدالكريم.

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