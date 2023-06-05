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وزير الدفاع: قادرون على انتاج كافة المعدات التي تحتاجها قواتنا المسلحة

وزير الدفاع: قادرون على انتاج كافة المعدات التي تحتاجها قواتنا المسلحة
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني ان القوات المسلحة الايرانية مجهزة بأحدث المعدات وأكثرها تطورا من اجل مواجهة أي تهديد لحدود البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد آشتياني ردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء فارس حول الاحداث التي وقعت في مناطق حدودية وتزويد قوات حرس الحدود بالمعدات الحديثة " ان القوات المسلحة الايرانية مجهزة بأحدث المعدات وأكثرها تطورا من اجل مواجهة أي تهديد لحدود البلاد، علما بأن بعض دول الجوار لا تنعم بالاستقرار المطلوب ويمكن ان تعجز عن التصدي لعناصر (مسلحة) تنشط على اراضيها".

واضاف وزير الدفاع الايراني " قواتنا المسلحة تصون حدود البلاد بكل اقتدار وان وزارة الدفاع قادرة على تزويد قواتنا المسلحة بكافة المعدات التي تحتاجها.

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وزير الدفاع: قادرون على انتاج كافة المعدات التي تحتاجها قواتنا المسلحة