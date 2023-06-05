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وزارة الصحة تسجل وفاة واحدة و8 اصابات جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة تسجل وفاة واحدة و8 اصابات جديدة بكورونا في ايران
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة واحدة و8 اصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و955 شخصا، ومجموع الوفيات 146 ألفا و269 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و724 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و535 الفا و259 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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وزارة الصحة تسجل وفاة واحدة و8 اصابات جديدة بكورونا في ايران