مسببات الشيب المبكر ونصائح لتأخير ظهوره

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ومثلما يتغير الجلد مع تقدم العمر، من الطبيعي أن يتغير لون الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض مع تقدم العمر، إذ تفقد بصيلات الشعر الخلايا الجذعية الصبغية، ما يؤدي إلى ظهور لون الشعر الأبيض.

وقد بينت الدراسات العلمية دور العوامل التالية في تسريع ظهور الشيب المبكر لدى الإنسان.

الوراثة

توقيت بدء ظهور الشيب يرتبط بالجينات الوراثية، ما يعلل بدء ظهوره في بعض العوائل، خلال سنوات المراهقة والشباب، وهي السن نفسها التي بدأ فيها ظهوره في الأجداد والآباء. لذا، تحقق من العمر الذي ظهر فيه الشيب عند والديك.

أسلوب الحياة

ربطت دراسات عدة عوامل بيئية وتغذوية بالشيب المبكر، فالإجهاد والنظام الغذائي غير الصحي، من أهم العوامل التي تسبب شيخوخة الخلايا المبكرة.

وبدء ظهور الشيب، كما يلعب نقص بعض العناصر الغذائية دورًا رئيسًا في ظهور الشيب، مثل انخفاض نسبة الحديد والكالسيوم وفيتامين «د» والنحاس والزنك.

الإجهاد والتوتر

التعرض المستمر للتوتر والإجهاد يسبب عدة تغيرات، وأضرارًا للخلايا السليمة، خاصة الخلايا الجذعية.

وأظهرت عدة أبحاث بأن التوتر والإجهاد يغيران، وقد يدمران الحمض النووي لخلايا الشعر الصبغية (نوع من الخلايا الجذعية)، ما يؤدي إلى فقدانها قدرتها على إفراز صبغة الشعر.

نصائح لتأخير ظهور الشيب

إضافة إلى تقليل التوتر والإجهاد، يجب تناول غذاء صحي، فقد بينت دراسة أن تناول الجوز الغني بالمعادن، مثل النحاس والزنك، يساعد على حفظ صحة خلايا صبغة بصيلات الشعر، ويقوي لونه.

ولوحظ الأمر نفسه لدى من يقومون بحمية صحية، تحتوي على الأسماك والبذور والخضروات الورقية، مثل اللفت والبروكلي.

ويعد تناول مصادر الأحماض الدهنية (الأوميغا) والزنك ضروريًا لتقوية صحة الشعر ولونه، كذلك، تجب زيادة تناول مصادر فيتامين ب.

وأشارت دراسة إلى أن تناول مصادر مجموعة فيتامين "ب"، مثل الدجاج، مفيد لتعزيز صحة الشعر، وتأخير ظهور الشيب، كما تساعد مكملات فيتامين "ب" على منع ظهور الشيب.