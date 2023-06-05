هكذا علق برلماني مصري على عملية الجندي المصري

العالم-مصر

وكتب النائب البرلماني على حسابه في الفيسبوك : "بسم الله الرحمن الرحيم ( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )سورة آل عمران الآية 170".

وأعلنت عائلة المجند المصري محمد صلاح، الذي نفذ حادث الحدود وقتل 3 جنود إسرائيليين، عن دفن جثمانه بعد استلامه.

وأوضح ابن خالته أنه تم دفن جثمان الشاب في محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه سيتم تلقي العزاء في منطقة سكنه بعين شمس غدا الثلاثاء.