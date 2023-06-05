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لافروف: مخططات الغرب ضد روسيا ستبوء بالفشل

لافروف: مخططات الغرب ضد روسيا ستبوء بالفشل
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مخططات الغرب المناهضة لروسيا محكوم عليها بالفشل، وأن الشعب الروسي لا يشك بهذه الحقيقة قيد أنملة.

العالم-اوروبا

وأضاف لافروف خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان، "نحن جميعا على دراية بالمخططات الغربية المناهضة لروسيا، المخططات التي لا يحاول الغرب إخفاءها بل يروج لها بشكل علني، ونحن كشعب روسي لا نشك أبدا في أن جميع هذه المخططات ستبوء بالفشل ".

وأشار إلى أن الغرب يبحث باستمرار عن محاور ومسارات إضافية حيث يمكنه فتح جبهتين إضافيتين ضد روسيا، على غرار الجبهة الأوكرانية.

وتابع :"يبحث الغرب باستمرار عن جبهات إضافية يمكنه من خلالها إثارة غضب روسيا، بهدف فتح جبهتين إضافيتين ضدها، وقد أعلن العديد من خبراء السياسة وبعض السياسيين بشكل صريح الهدف المرجو من تقسيم روسيا وتقطيع أوصالها".

وألمح لافروف إلى أنه تم إعلان آسيا الوسطى كواحدة من هذه الجبهات بشكل غير رسمي، إلى جانب جنوب القوقاز.

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لافروف: مخططات الغرب ضد روسيا ستبوء بالفشل

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