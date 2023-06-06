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سماع دوي عدة انفجارات في كييف وخاركوف

سماع دوي عدة انفجارات في كييف وخاركوف
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن وقوع انفجارات في مقاطعة كييف، كما سمع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف، حيث تم الإعلان عن حالة تأهب لغارة جوية.

العالم-اوروبا

ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا فجر يوم الثلاثاء 6 يونيو.

وكتبت قناة "تي إس إن" التلفزيونية على "تيليغرام": "أصوات الانفجارات في منطقة كييف، ناجمة عن عمل أنظمة الدفاع الجوي". ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، لا تزال صافرات الإنذار تدوي في مقاطعة كييف ومدينة كييف.

وأعلن حاكم مقاطعة خاركوف، إيغور تيريخوف عن سماع دوي عدة انفجارات في المقاطعة، وكتب في قناته على "تيليغرام": "سمع المواطنون دوي انفجارات".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بدأت صافرات الإنذار من الغارة الجوية تدوي الآن في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك، وكذلك في أجزاء من جمهورية دونيتسك الشعبية، والمناطق التي تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

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سماع دوي عدة انفجارات في كييف وخاركوف

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