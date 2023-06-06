سليمان خاطر.. زلاتان إبراهيموفيتش.. قمة إيفرست مكب للنفايات

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زلاتان إبراهيموفيتش، إسم نُقِش بأحرف من ذهب في عالم كرة القدم. زلاتان أو إبرا كما يناديه معجبوه ودع فريقه إي سي ميلان بعد أن كان عاملا محوريا في عودة النادي إلى سابق امجاده. وخلافا لصورة المغرور والكاريزما التي يعرفها العالم عنه، ودع زلاتان إبراهيموفيتش كرة القدم بالدموع. واصبح إسم زلاتان ابراهيموفيتش كان ترندنغ على مواقع التواصل بعد وداعيته لكرة القدم.

وفي ملف اخر من منا لا يعرف قمة إيفرست؟ أعلى قمة في العالم. القمة التي أثارت شجاعة الكثيرين من أجل تسلقها والوصول إلى أعلى نقطة في العالم. لكن للأسف مشاهد بشعة انتشرت مؤخرا، تكشف كيف تحول هذا المعلم الطبيعي الشهير إلى مكب للنفايات

وفي الشأن اللبناني في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة جدا التي يعيشها البلد، يبدو أن مهنا كانت في طريقها للإنقراض عادت اليها الحياة. من هذه المهن مهنة الإسكافي، أي الشخص الذي يصلح الأحذية بدلا من رميها. والملفت في الموضوع أنه في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بات هناك مستشفى للأحذية.

اما في مصر قبل يومين، طغى على المشهد خبر إطلاق نار عند الحدود المصرية مع الكيان الإسرائيلي. شاب مصري أطلق النار على جنود في جيش الإحتلال وقتل منهم ثلاثة. هذا الحادث إضافة إلى أهميته، أعاد إلى أذهان المصريين والعرب إسما سطَّر التاريخَ بأحرُفٍ من بطولَةٍ وشجاعة. إسم سليمان خاطر الذي نفذ عملية مشابهة قبل سبعة وثلاثين عاما. لكن بداية لنشاهد ما الذي حصل قبل يومين عند الحدود مع كيان الاحتلال.

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