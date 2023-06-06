شاهد.. القنصلية الايرانية بحلب تحيي ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)

العالم - مراسلون

في هذا اليوم يستذكر الحلبيون في سوريا يوم رحيل الامام الخميني طيب الله ثراه الذي رفع لواء المقاومة ضد الصهيونية ومن يدعمها ليجعل من القدس الشريف بوصلة لكل حر في العالم.

نهج وفكر رسمه الامام الراحل لكل حر يتطلع الى الحق للتخلص من كل اشكال الهيمنة لتحل محلها مكارم الاخلاق وما موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها اللامحدود لسوريا في دحر الارهاب وتحرير الارض الا تطبيق عملي لمبادئ ونهج الامام الخميني طيب الله ثراه.

حضور رسمي وشعبي لاحياء ذكرى هذا الرجل العظيم تمثل كل اطياف اهالي حلب امتنانا وعرفانا للجمهورية الاسلامية لما قدمته لهذه المدينة خاصة وللأمة الاسلامية بشكل عام.

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