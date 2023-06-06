هكذا قصمت عملية الجندي المصري ظهر الاحتلال

وقالت وهدان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الحدث الكبير على الحدود المصرية، قد قصم ظهر الاحتلال، فهو لم يكن يتوقع هذا الحادث ان يكون بهذا الحجم، لذلك فان الاستنزاف المستمر على مجمل ساحات الاحتلال، بدأ يرهق الكيان وهو الذي يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من ازمات تعصف بالمؤسسة العسكرية والامنية وهو غير قادر على ضبط ما يجري في الساحة الداخلية لديه، وعلى ما يحدث في المناطق المحتلة 67 ومحيطه، لذا هو يدرك تماماً انه بدأ يفقد زمام المبادرة، وبدأ يفقد قدرته على الردع.

واوضحت، ان غالانت يعتقد بتصريحاته العالية النبرة واستعراض العضلات والتهديد بضرب المنشآت النووية وحزب الله على الحدود، انه يستطيع ان يوصل رسالة تقمع فيها معظم ساحات المقاومة المحيطة بالكيان، مؤكدة انها تصريحات متناقضة وتصريحات فارغة، لانها لم تعد تنفع الكيان لما لها من اثمان عالية جداً ككيان، لان هناك خسارة على الارض، بشرية ومادية وخسارة على المستوى المعنوي، مشيرة الى ان الجيش الاسرائيلي تقوده احزاب متصارعة تعاني من ازمات بنيوية وصراع بين تيار المتشددين وتيار العلمانيين والليبراليين، معتبرة ان هذا الصراع في مراحله النهائية يعصف بالمؤسسة العسكرية والاستخباراتية وادت الى ضعفها وانقسامها على ذاتها.

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