الجندي المصري الشهيد محمد صلاح.. فخر العرب الحقيقي

العالم - نبض السوشيال

الوسومات المتعلقة بالجندي المصري الشهيد صلاح محمد انتشرت في دول عربية كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر (فلسطين المحتلة ومصر ولبنان والجزائر والاردن).

وكانت مصادر عبرية قد اكدت السبت الماضي هلاك 3 جنود صهاينة بهجوم خلف ايضا عددا من الإصابات جراء وقوع عمليات إطلاق نار قرب الحدود المصرية فيما أفادت وسائل الاعلام المصرية باستشهاد منفذ العملية، فيما أفادت مصادر اخرى أن جنديا مصريا أستشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب الحدود المصرية.

انه الشهيد البطل محمد صلاح الذي نفذ عمليته البطولية عند معبر"نيتسانا" الذي أنشئ عام 1982، بعد توقيع معاهدة التسوية بين الإحتلال ومصر، واستخدم هذا المعبر في بدايته كمعبر للمسافرين والمركبات أيضاً. ومع مرور الأيام، وتقرر إيقاف عبور المسافرين بسبب الحركة الضئيلة في المعبر ومنذ ذلك الحين اصبح هدف هذا المعبر نقل الحمولة والبضائع فقط.

وكانت مصادر عبرية أعلنت وقوع حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر وبينت صحيفة 'يديعوت' العبرية أن 4 إصابات في صفوف جنود الاحتلال وقعت في حدث غير معتاد عند الحدود مع مصر، وسط فرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظراً على النشر على الأنباء المتعلقة بالحدث على الحدود المصرية.

وبين موقع والا العبري أن حادث إطلاق النار عند حدود مصر وقع في منطقة من مسؤولية الفرقة 80 ، موضحاً أن الجيش حشد قواته في المنطقة ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا.

نتابع الان اهم التغريدات التي انتشرت على موقع "تويتر" حيث غرد الناشط الفلسطيني (أدهم أبو سلمية #غزة) قائلا:

صباح الخير لروحك الطاهرة يا #فخر_العرب_الحقيقي.. لا تنسوا بطلنا #محمد_صلاح من الدعاء.

يتبع..