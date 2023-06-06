أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات سياسية بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية في رام الله المواطنين أرقم محمد عبد الكريم سرور، وعلي صلاح علي سرور، وخليل محمود خليل عميرة من بلدة نعلين، إلى جانب الاعتداء على المحرر محمد صلاح سرور.

واعتقلت مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله الأسير المحرر محمد ذيب أبو عادي، من بلدة كفر نعمة، وذلك بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس الإثنين، وهو معتقل سياسي سابق.

وفي نابلس، نفذت أجهزة السلطة الفلسطينية حملة مداهمات واسعة، وتحديدا في بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت الأسير المحرر مفدي سعادة، والأسير المحرر علاء الشولي، والأسير المحرر أحمد توفيق صوالحة، والطالب بجامعة النجاح زيد سوالمة.

وامتدت الاعتقالات السياسية إلى محافظة بيت لحم، وذلك بعد مداهمة أجهزة السلطة الفلسطينية منازل المواطنين، واختطاف عدد من الشبان من بلدة مراح رباح، عرف منهم، ورد محمد الشيخ، وحسين محمد الشيخ، ومعتز محمد الشيخ، وخليل نظير الشيخ، وأحمد علي الشيخ، ونور الدين الشيخ.

وأكدت عائلة الأسير القسامي المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أمين خالد القوقا (46 عاما)، أنّ الحالة الصحية لنجلها المعتقل منذ 16 عاماً في سجون السلطة حرجة جدا.

وأفادت العائلة بأن تدهور الوضع الصحي لنجلها، جاء بعد شروعه بالإضراب عن الطعام، احتجاجا على التضييق عليه وتقييد ظروف حياته اليومية داخل معتقلات السلطة الفلسطينية في نابلس.

وتواصل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.