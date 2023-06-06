ميشال عون يصل إلى سوريا

العالم- لبنان

وأشارت مصادر صحفية لبنانية إلى أن الرئيس اللبناني السابق ميشال قد توجه صباحا إلى سوريا برفقة الوزير السابق بيار رفول، وذلك للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد كان في استقباله عون على الحدود اللبنانية-السورية السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.

وبدورها نوهت قناة "الجديد" اللبنانية، إلى أن هدف الزيارة هو "التأكيد على استمرار العلاقة وتموضع التيار الاستراتيجي، على أن يشرح عون للرئيس الأسد أن رفضه انتخاب فرنجية لا علاقة له بهذا التموضع وللدلالة على خطورة التمسك بفرنجية على حساب الإجماع المسيحي"، بحسب المصادر.