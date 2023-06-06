ايران وسلطنة عمان تؤكدان على تطوير العلاقات البرلمانية

العالم - ايران

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع ، الذي عقد بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في مسقط وعدد من نواب مجلس الشورى العماني، على تطوير العلاقات البرلمانية واستعداد برلماني البلدين لتسهيل الاتصالات وإزالة العوائق المحتملة أمام توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وخلال هذه الزيارة، عقد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي لقاء بحضور السفير ومسؤولي وموظفي سفارة الجمهورية الإسلامية، واستمع إلى التقارير والاقتراحات المطروحة ودراسة سبل تعزيز وتطوير دور وأنشطة السفارة في مجالات الدبلوماسية العامة والاقتصادية والثقافية، وأكد على السعي لحل مشاكل رجال الأعمال والتجار والمستثمرين الإيرانيين في سلطنة عمان.